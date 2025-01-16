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حوادث

تبين أنها مقلدة، نيابة الفيوم تطلق سراح المتهم بحيازة 88 قطعة أثرية

أحدي القطع المضبوطة،
أحدي القطع المضبوطة، فيتو

قررت نيابة الفيوم إخلاء سبيل المتهم بحيازة 88 قطعة أثرية، بعد أن جاءت نتيجة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الأثار لفحص القطع المشتبه فى أثريتها، تؤكد أنها قطع مقلدة، وهي عبارة عن انتيكات معدة للبيع بالبازارات السياحية.

تفاصيل براءة المتهم بحيازة الآثار وقرار النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه بواسطة حمله تموينية من مديرية التموين كانت متمركزة بكمين بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، أثناء قيادة المتهم " إيهاب.س." سيارة ملاكى رقم "ص س ل 462 مصر"، وبحوزته 88 قطعة يشتبه في آثريتها عبارة عن تمثالين كبيرا الحجم عليهما نقوش حجرية يشتبه فى اثريتهما، و86 تمثالًا صغير الحجم يشتبه في اثريتها أيضا داخل كرتونه.

وجاء في أقوال المتهم إنه مندوب شحن مسئول عن توصيل انتيكات للمحافظات، وأنه استلم الأنتيكات من أحد الاشخاص، لتوزيعها على التجار في محافظه بني سويف، وتم التحفظ على المضبوطات والسائق.

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ضبد سيارة بداخلها 88 قطعة أثرية في الفيوم

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة، التي امتدبت لجنة من خبراء الآثار لفحص المضبوطات، التي تبين أنها قطع مقلدة بغرض البيع في البازارات السياحية، وبعد تقرير لجنة خبراء الآثار، قررت  النيابة إطلاق صراح مندوب الشحن المتهم بالواقعة وحفظ التحقيقات.

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الفيوم 88 قطعة أثرية النيابة العامة مندوب شحن اخلاء سبيل المتهم

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