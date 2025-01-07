الصحة العالمية تكشف عن تدابير وقائية ضد فيروس HMPV

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير: إن التدابير الوقائية ضد فيروس HMPV مشابهة لتلك المتبعة في حالات الإنفلونزا.

تعليمات الصحة العالمية بشأن منع انتشار فيروس HMPV

ودعا خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تجنب الاختلاط مع الآخرين، خاصةً مع الأطفال الصغار وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للمضاعفات، مشددًا على أهمية غسل اليدين بانتظام، والابتعاد عن الآخرين عند الشعور بالمرض، والبقاء في المنزل عند ظهور الأعراض.

حالات فيروس HMPV في الصين

وأشار إلى أن الوضع الطبيعي في الشتاء لا يتوقع أن يتغير بشكل كبير، موضحًا أن حالات الإصابة بفيروس HMPV المسجلة في الصين هذا العام أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على أن الأمور تسير على نحو طبيعي.

خطورة فيروس HMPV

وخلص إلى أنه لا يوجد خطر وشيك يستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، لكن من الضروري اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة للحفاظ على السلامة العامة.

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