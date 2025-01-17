الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش: عايز أبقى نفسي مش عايز أكون محمد صلاح التاني

مرموش ، فيتو
مرموش ، فيتو

تحدث عمر مرموش، نجم نادي فرانكفورت الألماني، عن أول لقاء جمعه بـ محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي خلال تواجده الأول رفقة المنتخب المصري. 

وقال مرموش خلال حواره مع إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: في المرة الأولى للانضمام لمنتخب مصر تواصل معي صلاح، وتحدث معي عن ضرورة تطوير الجزء العقلي ونصحني كثيرا، قلت لنفسي " وذي أي شاب في العالم ده حاجة مش هتفيدني؟" لكن بعد ذلك فهمت ضرورة الأمر. 

وأضاف “استمع إلى خبرات صلاح والقصص التي مر بها لانه أفضل لاعب في تاريخ مصر، لكن أريد عمل قصة لنفسي، عايز أبقي عمر مرموش مش عايز أبقى صلاح التاني. 

مشوار مرموش

وتحدث نجم نادي فرانكفورت الألماني عمر مرموش في أول ظهور تلفزيوني بشكل مختلف، عن مسيرته الكروية ونجاحه في الاحتراف وقصة نجاحه المميزة في عالم كرة القدم، وأبرز التحديات التي واجهته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

كما تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين إسعاد يونس وعمر مرموش.

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

 كشفت تقارير صحفية عن قيمة انتقال عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وآينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي فلوريان بلاتنبيرغ أنه تم الكشف بشكل مؤكد عن مبلغ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث يقدر المبلغ بـ 75 مليون يورو + 5 ملايين إضافات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسعاد يونس اسعاد يونس صاحبة السعادة عمر مرموش اسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس مع إسعاد يونس صاحبة السعادة اسعاد يونس عمر مرموش الاعلامية اسعاد يونس عمر مرموش مع إسعاد يونس برنامج اسعاد يونس اللاعب عمر مرموش مشاركة عمر مرموش مانشستر سيتي لضم مرموش مرموش عمر مرموش في السيتي انتقال عمر مرموش للسيتي عمر مرموش مع صاحبة السعادة اسعاد يونس مع عمر مرموش لقاء مرموش مع اسعاد يونس

مواد متعلقة

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو)

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد

مران الزمالك، تدريبات بدنية قوية للبدلاء في مباراة الحرس استعدادا لمواجهة إنيمبا

انسحاب ثم تراجع، سيدات مسار يفوز على الزمالك برباعية في الدوري الممتاز

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة الونش ومحمد السيد

دوري السيدات، الزمالك يتراجع عن الانسحاب ويكمل مباراته بالدوري أمام مسار

بعد تخطي الحرس بالدوري، جروس يجتمع بلاعبي الزمالك ويطالبهم بهذا الأمر

مران الزمالك، تدريبات استشفائية للأساسيين في مباراة حرس الحدود
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من هذه الظاهرة

سقط عليهما سلك ضغط عال، الصور الأولى لتفحم سيارتين على طريق المنصورة

أحمد الشرع وبن زايد يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الجمعة 17/1/2025 ؟

بمشاركة تاو وعبد القادر، قطر يخسر كأس السوبر القطري الإماراتي أمام النصر بخماسية

تفحم 3 سيارات نقل سقط عليهم سلك كهربائي ضغط عالٍ بالدقهلية (صور)

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد

عمر مرموش يكشف عن قدوته في الملاعب وسر تألقه في الموسم الجاري

منوعات

المزيد

الخطوط الباكستانية تعتذر عن إعلان تظهر فيه طائرة متجهة إلى برج إيفل مباشرة

ماكرون يحتسي القهوة ويتناول الفطائر بشوارع الجميزة في لبنان (فيديو)

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا(صور)

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الجمعة 17/1/2025 ؟

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب نزول سورة إبراهيم وأسماؤها وفضائلها

مَن هم المعذرون من الأعراب؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بالتوتر في العمل والأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية