السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرانكفورت يهزم دورتموند بثنائية ومرموش يودع الجماهير

مرموش ،فيتو
مرموش ،فيتو

فاز فرانكفورت على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الالماني لكره القدم.

وشهدت نهاية المباراة قيام النجم المصري عمر مرموش بتوديع جماهير فرانكفورت من ملعب المباراة قبل إتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي هذا الشتاء.

وكشف فريقا آينتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند عن تشكيل الفريقين في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

تشكيل دورتموند وفرانكفورت 

وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني غياب النجم المصري عمر مرموش عن مواجهة بوروسيا دورتموند في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال بيان نادي آينتراخت فرانكفورت: “آينتراخت فرانكفورت يجري حاليًا محادثات مع نادٍ آخر بشأن انتقال عمر مرموش. لذلك، فإن اللاعب ليس جزءًا من الفريق اليوم”.

ويأتي غياب عمر مرموش عن قائمة فريقه آينتراخت فرانكفورت، بسبب اقترابه من الانضمام إلى صفوف فريق  مانشستر سيتي الإنجليزي.

أصبح عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وكانت الأنباء قد انتشرت منذ أكثر من أسبوع عن رغبة بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في ضم مرموش إلى صفوفه، والآن يبدو أن الصفقة باتت قريبة جدًا من الحسم، حيث يسعى اللاعب لتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي كانت مكثفة خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من أن الاتفاق النهائي لم يُبرم حتى مساء الخميس، فإن الصفقة أصبحت في مراحلها الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتقالات الشتوية الحالية الدوري الألماني لكرة القدم الدوري الألماني المصري عمر مرموش اينتراخت فرانكفورت الألماني آينتراخت فرانكفورت أينتراخت بيب جوارديول

مواد متعلقة

في غياب مرموش، التشكيل الرسمي لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند

فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مباراة بوروسيا دورتموند لهذا السبب

رئيس الهلال يقود المفاوضات في لندن، تطورات جديدة في صفقة محمد صلاح

محمد صلاح رابعا، قائمة الـ 10 الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من هذه الظاهرة

فرانكفورت يهزم دورتموند بثنائية ومرموش يودع الجماهير

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

سقط عليهما سلك ضغط عال، الصور الأولى لتفحم سيارتين على طريق المنصورة

بمشاركة تاو وعبد القادر، قطر يخسر كأس السوبر القطري الإماراتي أمام النصر بخماسية

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الجمعة 17/1/2025 ؟

أحمد الشرع وبن زايد يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

الخطوط الباكستانية تعتذر عن إعلان تظهر فيه طائرة متجهة إلى برج إيفل مباشرة

ماكرون يحتسي القهوة ويتناول الفطائر بشوارع الجميزة في لبنان (فيديو)

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا(صور)

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 17- 01- 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة إبراهيم وأسماؤها وفضائلها

مَن هم المعذرون من الأعراب؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية