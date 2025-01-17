عمر مرموش: بموت نفسي لما بلعب لمنتخب مصر وشاركت في مباراة وأنا حرارتي 40

عمر مرموش مع إسعاد يونس، عبر عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت عن شعوره عند ارتداء قميص منتخب مصر.

وقال عمر مرموش في حواره مع إسعاد يونس:" لما بلعب لمنتخب مصر بموت نفسي.

وواصل:" عندما نلعب جميعا لمنتخب مصر يصبح هدفنا واحدا وهو تمثيل الفراعنة بشكل جيد ووضع اسم بلادنا في مكان عالٍ.

وأضاف:" لعبت مباراة مع منتخب مصر وأنا مريض وكانت حرارتي 40 درجة.

و استضافت الفنانة إسعاد يونس، نجم منتخب مصر ونادي فرانكفورت الألماني اللاعب عمر مرموش في حوار خاص على قناة "dmc".

مشوار مرموش

ويتحدث نجم نادي فرانكفورت الألماني عمر مرموش في أول ظهور تلفزيوني بشكل مختلف، عن مسيرته الكروية ونجاحه في الاحتراف وقصة نجاحه المميزة في عالم كرة القدم، وأبرز التحديات التي واجهته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

كما تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين إسعاد يونس وعمر مرموش.

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن قيمة انتقال عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وآينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي فلوريان بلاتنبيرغ أنه تم الكشف بشكل مؤكد عن مبلغ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث يقدر المبلغ بـ 75 مليون يورو + 5 ملايين إضافات.



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