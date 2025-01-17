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رياضة

الدوري الإيطالي، روما يضرب جنوى بثلاثية ويتقدم للمركز التاسع

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة روما الإيطالي أمام جنوى، بفوز فريق العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ضمن مواجهات الجولة في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم روما بهدف أول في الدقيقة 25 عن طريق أرتيم دوفبيك، ثم تعادل جنوى في الدقيقة 33 عن طريق ماسيني. 

وفي الشوط الثاني نجح روما في تسجيل هدفين عن طريق ستيفان الشعراوي في الدقيقة 60 ونيكولا ليالي في الدقيقة 73، ليحسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأعلن كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق روما الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة جنوى، وجاء النحو التالي:

تشكيل روما أمام جنوى 

شافيلار - جيوفاني مانشيني - ماتس هوملز - إيفان نديكا - أليكسيس سايليمايكرس - كونيه - لياندرو بارديديس - لورينزو بيليجريني - أنخلينيو - باولو ديبالا - أرتيم دوفبيك.

تشكيل جنوى أمام روما

أما فريق جنوى فدخل مباراته أمام روما بتشكيل يضم كلًّا من:

نيكولا ليالي - كونيه دي وينتر - ماتيا باني - جوهان فاسكيز - أرون كاريكول - ماسيني - أليساندرو زانولي - مارتن تورسبي - فريندروب - ميريتي - أندريا بينومنتي.

 

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة يحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 8 مواجهات.

فيما تجمد رصيد جنوى عند 23 نقطة في المركز الحادي من ترتيب الدوري الإيطالي، جمعهما من الفوز في 5 لقاءات وتعادل في ثماني مباريات وخسر 8 مواجهات.

 

تحسن نتائج روما مع رانييري

وتحسنت نتائج روما بشكل ملحوظ بعد تولى كلاوديو رانييري تدريب فريق العاصمة، حيث حقق حالة من الاستقرار للفريق الذي كان يكافح في السباق، وخلال المباريات الخمس الأخيرة لم يخسر روما، حيث سجل ثلاث انتصارات وثلاث تعادلات.

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