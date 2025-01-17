أعراض وأسباب الإصابة بتضخم القلب وطرق الوقاية منه

تضخم القلب لا يعد مرضًا، بل علامة على حالة أخرى، ويشار إلى الأشكال الأقل حدة من تضخم القلب باسم تضخم القلب الخفيف.

نظرًا لأن تضخم القلب الخفيف لا يسبب دائمًا أعراضًا، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من تضخم القلب ولا يدركون المشكلة، وبالنسبة لبعض الأشخاص، يكون تضخم القلب مؤقتًا وسيختفي من تلقاء نفسه.

ويحدث تضخم القلب بسبب العديد من الحالات، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي والالتهابات والاضطرابات الوراثية واعتلال عضلة القلب، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

اعتلال عضلة القلب يسبب تضخم القلب، وهناك نوعان من اعتلال عضلة القلب

اعتلال عضلة القلب التوسعي: يتميز هذا النوع ببطين أيسر عريض وضعيف الأداء، وهو حجرة الضخ الأساسية للقلب، واعتلال عضلة القلب التوسعي هو السبب الرئيسي لتضخم القلب.

اعتلال عضلة القلب الضخامي: في هذا النوع من اعتلال عضلة القلب، تكبر خلايا عضلة القلب، وتصبح جدران البطينين أكثر سمكًا، ويمكن أن يؤدي تضخم جدار البطين هذا إلى إعاقة تدفق الدم.

أعراض تضخم القلب

في معظم الحالات، تظهر الأعراض عادةً عندما يصبح تضخم القلب متوسطًا أو شديدًا.

الأعراض، عند ملاحظتها، تشمل:

عدم انتظام ضربات القلب

ألم في الصدر

سعال

دوخة

تعب شديد

ضيق في التنفس

انتفاخ البطن

تورم الكاحلين والقدمين والساقين

أسباب تضخم القلب

يمكن أن ينتج تضخم القلب الخفيف عن حالات تجهد القلب أو تلحق الضرر به، مثل:

صمام القلب غير الطبيعي

الداء النشواني، وهو حالة نادرة يمكن أن تتداخل مع وظيفة القلب

فقر الدم

عدم انتظام ضربات القلب

اعتلال عضلة القلب، وهو مرض يصيب عضلة القلب

حالات القلب الوراثية

مرض السكري

مرض صمام القلب

داء ترسب الأصبغة الدموية، الذي يسبب الكثير من الحديد في الجسم

تاريخ الإصابة بنوبة قلبية

ارتفاع ضغط الدم

فرط نشاط الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية

السمنة

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

انصباب التامور، تراكم السوائل حول القلب

معدل ضربات قلب سريع

ومع ذلك، غالبًا ما يكون سبب تضخم القلب الخفيف غير معروف.

أسباب تضخم القلب الخفيف المؤقت

قد يكون العلاج الطبي ضروريًا في بعض الحالات، وقد تشمل أسباب تضخم القلب المؤقت ما يلي:

الإفراط في تناول الكحول أو تعاطي المخدرات: يمكن أن يسبب تعاطي المخدرات شكلًا من أشكال تضخم القلب الخفيف، ويساعد العلاج في عكس هذه الحالة.

الإجهاد الشديد: يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى اعتلال عضلة القلب الحاد الناجم عن الإجهاد، وحوالي 75 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة تعرضوا لضغوط عاطفية أو جسدية.

الحمل: يمكن أن يكبر القلب أحيانًا في وقت الولادة، وقد يُطلق على هذا النوع من تضخم القلب اعتلال عضلة القلب أثناء الولادة.

عدوى فيروسية في القلب: قد تكون هناك حاجة إلى أدوية مضادة للفيروسات لعلاج الالتهابات الفيروسية في القلب التي تسبب تضخم القلب.

عوامل الخطر التي تؤدي إلى تضخم القلب

بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بتضخم القلب الخفيف، والعوامل التي يمكن أن تزيد من المخاطر تشمل:

تعاطي الكحول أو المخدرات

أمراض القلب الخلقية

مرض السكري

التاريخ العائلي لأمراض القلب

تاريخ الإصابة بنوبة قلبية أو أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم

نمط حياة غير نشط

السمنة

اضطرابات الغدة الدرقية

مضاعفات تضخم القلب

تشمل المضاعفات لتضخم القلب المحتملة:

جلطات الدم: الأشخاص المصابون بتضخم القلب معرضون لخطر تكون جلطات الدم في بطانة القلب، إذا دخلت الجلطات إلى مجرى الدم، فقد تعيق تدفق الدم إلى بقية الجسم، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

السكتة القلبية والموت المفاجئ: يساهم تضخم القلب في حدوث خلل في النظام الكهربائي للقلب، مما يسبب السكتة القلبية، ويمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى الموت المفاجئ.

فشل القلب: يمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب التوسعي إلى إضعاف عضلة القلب، مما يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم حول الجسم، ويُعرف هذا بقصور القلب.

نفخة القلب: قد لا تغلق بعض صمامات القلب بشكل صحيح بسبب تضخم القلب، ويؤدي هذا إلى تدفق الدم إلى الوراء، مما يؤدي إلى أصوات تسمى نفخات القلب، وقد تكون نفخات القلب غير ضارة ولكن يجب مراقبتها.

تعتمد مضاعفات تضخم القلب على سببها ومستوى التضخم.

علاج تضخم القلب

على الرغم من أن تضخم القلب الخفيف غالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه، فإن خيارات العلاج تشمل:

الأدوية

تعتمد الأدوية الموصى بها على الحالة التي تسبب تضخم القلب، وقد يتم وصف الأدوية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، ويتم وصف مدرات البول لخفض الضغط في الشرايين، في حين يمكن لمضادات التخثر أن تقلل من خطر تجلط الدم.

يمكن أيضًا علاج الحالات الكامنة الأخرى، مثل فقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية، بالأدوية.

الأجهزة الطبية

إذا لم تعالج الأدوية تضخم القلب الخفيف بشكل فعال، أو إذا أصبحت الأعراض معتدلة أو شديدة، فقد يكون من الضروري تزويد الشخص بجهاز طبي.

قد يتم تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب لتنظيم ضربات القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب التوسعي، ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب الشديد إلى جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع (ICD) لتوصيل الصدمات الكهربائية للتحكم في إيقاع القلب.

الجراحة

عادةً ما تكون الجراحة للحالات الأكثر شدة من تضخم القلب، أو تلك التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى، واعتمادًا على عدة عوامل، قد يوصى بالجراحات التالية للأشخاص المصابين بتضخم القلب:

جراحة صمام القلب

جراحة مجازة الشريان التاجي

زراعة القلب

تغييرات نمط الحياة والعلاجات المنزلية لتضخم القلب

قد يتمكن الأشخاص المصابون بتضخم القلب من تخفيف أعراضهم من خلال التغييرات التالية في نمط الحياة والنظام الغذائي:

الإقلاع عن التدخين

الحفاظ على وزن صحي

مراقبة ضغط الدم بانتظام

ممارسة النشاط البدني معظم أيام الأسبوع

الحد من الكحول والكافيين

النوم من 7 إلى 9 ساعات في الليلة

زيادة تناول الفاكهة والخضروات

استبدال الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، بإصدارات الحبوب الكاملة

التخلص من الأطعمة المصنعة والعالية السكر والدهون

عدم تناول أكثر من 1500 ملليجرام من الملح يوميًا

الاقلاع عن الكحول والمخدرات

كيف يتم الوقاية من تضخم القلب؟

من الممكن تقليل خطر الإصابة بتضخم القلب من خلال:

إدارة الحالات المرتبطة بتضخم القلب، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

اتباع نمط حياة صحي من خلال الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي متوازن والبقاء نشطًا بدنيًا.

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