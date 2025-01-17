الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وزد في كأس مصر

زد
زد

أعلن فريقا زد وسموحة، تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

تشكيل زد أمام سموحة 

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد ، عبد الرحمن عماد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: شادي حسين، مصطفى العش، أحمد عادل ميسي، محمد أشرف.

خط الهجوم:مصطفى زيكو، موتوموسي، ماتا ماجاسا 

ويتواجد على مقاعد بدلاء زد إف سي كل من: إسلام عبداللاه. مصطفى ميسي. كاموني. سامح ابراهيم.البانوبي. الصغيري. حمدي علاء. محمد مزيكا. علي جمال.

تشكيل سموحة أمام زد 

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج. هشام حافظ. إسلام جابر. شريف رضا

خط الوسط: محمد كناريا. محمود صابر. دكوا دودو.

خط الهجوم: صامويل امادي. مصطفى البدري. محمد سالم.

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زد و سموحة سموحة كأس مصر علي لطفي

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