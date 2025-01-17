الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - محمد صادق.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - أحمد هاني  - عبد الرحمن بودي - نور علاء - أيمن موكا - محمد توني - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر سيراميكا أخبار فريق طلائع الجيش

مواد متعلقة

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في كأس مصر والقناة الناقلة

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار صادم

وفاة الفنان فكري صادق، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18 - 1 -2025

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

نتنياهو: حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب على غزة في هذه الحالة

تعليق مثير من مدرب ليفربول على تجديد عقد هالاند مع السيتي

منوعات

المزيد

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

مقتل سائق وإصابة 12 سائحًا روسيًّا بحادث مروري في سريلانكا

قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد وقف إطلاق النار.. كيف استعدت وزارة الصحة لعلاج الأشقاء في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كتابة رسالة فى المنام وعلاقته بفرصة سفر قريبا

ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآله؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية