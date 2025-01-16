حكام مباريات الجمعة في كأس مصر

كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم حكام مباريات الجمعة في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش، وسموحة ضد زد، وجاء حكام مباريات الجمعة ببطولة كأس مصر كالتالي:

مواعيد مباريات دور الـ 16 لكأس مصر

الخميس 16 يناير الجاري

إنبي ضد الإسماعيلي 1-0 (تأهل إنبي)

الجمعة 17 يناير الجاري

سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش.. الثالثة عصرا (إستاد القاهرة الدولي)

سموحة ضد زد إف سي.. الخامسة والنصف مساء (إستاد برج العرب بالإسكندرية)

الإثنين 3 فبراير المقبل

الجونة ضد تيم إف سي.. الثانية والنصف عصرًا (إستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر)

مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر خلال رمضان 2025

وعلى صعيد آخر، تستكمل باقى منافسات دور الـ16 بكأس مصر خلال شهر مارس المقبل، الذي يتصادف مع دخول شهر رمضان الكريم 2025 بإقامة المباريات الأربعة المتبقية على مدار يومين متتالين.

الجمعة 7 مارس المقبل

الزمالك ضد مودرن سبورت.. التاسعة والنصف مساء (إستاد القاهرة الدولي)

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي "أو وادي دجلة".. التاسعة والنصف مساء

السبت 8 مارس المقبل

غزل المحلة ضد فاركو.. التاسعة والنصف مساء (إستاد غزل المحلة)

المقاولون العرب ضد بيراميدز "أو المنصورة".. التاسعة والنصف مساء.

مباراتي مؤجلتين في دور الـ 32

يقام الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل، المباراتين المؤجلتين من دور الـ32 بكأس مصر، حيث تجمع الأولى بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة، في تمام الثانية والنصف عصرا، على إستاد السويس الجديد.

أما الثانية، يواجه من خلالها بيراميدز نظيره المنصورة، في نفس اليوم ذاته، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوي.

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

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