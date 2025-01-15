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رياضة

نجم سموحة وثنائي زد، الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع والسبب أشرف داري

مصطفى العش مدافع
مصطفى العش مدافع زد، فيتو

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، يفاضل بين 3 لاعبين، لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

الأهلي يسعى لضم مدافع في يناير

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الأهلي يسعى لترميم خط الدفاع، خاصة أن أشرف داري كثير الإصابات، وهناك استقرار على ضم مدافع في يناير".

أحمد القندوسي، فيتو
أحمد القندوسي، فيتو

وتابع: "الأهلي وضع عينه على 3 لاعبين لتدعيم الدفاع، وهم محمد ربيعة مدافع سموحة، ومحمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي زد".

عودة القندوسي

وواصل: "شادي محمد، له تصريح غريب، أن مبادئ الأهلي، ليست قرآن كريم، وذلك ردًّا على رفض البعض عودة أحمد قندوسي، وأنهى بقوله أن مكانة الأهلي التي وصل إليها بسبب ترسيخ المبادئ التي وضعها، والأهلي كمؤسسة ليس له علاقة بما حدث مع قندوسي".

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الأهلي النادي الأهلي الإنتقالات الشتوية الجارية شرف داري محمد ربيعة مصطفي العش احمد قندوسى

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