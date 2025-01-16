الخميس 16 يناير 2025
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مرور الغربية: استجابة سريعة لشكاوى الأهالي من سائقي موقف السنطة

استجابة سريعة لشكوى
استجابة سريعة لشكوى أهالي السنطة بالغربية

في استجابة سريعة لشكاوى أهالي السنطة بمحافظة الغربية، وبناء على توجيهات اللواء أيمن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، والعميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور، وحرصًا من الأجهزة الأمنية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت إدارة المرور باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بسائقي موقف السنطة.

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وفي هذا السياق، تم تكليف رئيس قسم مرور السنطة بالانتقال إلى موقف السنطة عبود، حيث تم عقد لقاء مع السائقين العاملين هناك وتم التنبيه على السائقين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الإدارة، والتقيد بخط السير المحدد وعدم التجاوز، بالإضافة إلى الالتزام بالتعريفة المقررة لضمان راحة المواطنين وسهولة تنقلاتهم.

وأكّد المسؤولون في إدارة المرور بـ الغربية أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النظام وتطبيق القانون بما يضمن سلامة المواطنين.

المرور تعيد فتح الطرق الرئيسية أمام قائدي السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية 

 

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح عدد من الطرق الرئيسية أمام قائدي السيارات بعد انقشاع  الشبورة المائية واتضاح الرؤية

 

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعوق مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية منها طريق إسكندرية الصحراوي، طريق الإسماعيلية، محور روض الفرج.

وفي وقت لاحق، ورد إخطارًا من الخدمات الميدانية، بتحسن الأحوال الجوية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

 

 

 

 الشبورة الكثيفة على الطرق 

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

 

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