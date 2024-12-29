أوقاف الغربية تطلق فعاليات مبادرة "عودة الكتاتيب"

قام الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية اليوم الأحد بتدشين مبادرة "عودة الكتاتيب" والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

مكاتب التحفيظ

وبدأت المبادرة من مسجد سيدى عبد الله بن مصباح بقرية بلكيم التابعة لإدارة أوقاف السنطة بحضور الدكتور عبد الرحمن عمار مدير إدارة أوقاف السنطة، وعدد من الأئمة القائمين على مكاتب التحفيظ بالقرية.



عودة الكتاتيب

وأكد وكيل أوقاف الغربية أن الهدف من هذه المبادرة "عودة الكتاتيب" حفظ القرآن الكريم وإحياء لغته والتخلق بأخلاقه، وحماية الأجيال من الأفكار المتشددة والمتطرفة، إضافة إلى تربية النشء على القيم الدينية ومبادئ الإسلام السمحة، واكتشاف مواهب متميزة في التلاوة والإنشاد.



توفير كل مايلزم لتحقيق أهداف المبادرة

وأشار وكيل أوقاف الغربية إلى أن وزارة الأوقاف ستواصل دعمها الكامل لهذه المبادرة، وتوفير كل مايلزم لتحقيق أهدافها بإذن الله تعالى.

نشر الفكر الوسطي المستنير

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وخدمة أهله، ونشر الفكر الوسطي المستنير وتنفيذا لتعليمات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني.

أوقاف الغربية: تسليم التضامن الاجتماعي 2 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية

قام الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الأربعاء بتسليم الدفعة الثانية في شهر ديسمبر من لحوم صكوك الإطعام وعددها ٢ طن إلى مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة الغربية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليصل إجمالي ماتم تسليمه في شهر ديسمبر ٤ طن إلى التضامن الاجتماعي بالغربية.

قام الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الأربعاء بتسليم الدفعة الثانية في شهر ديسمبر من لحوم صكوك الإطعام وعددها ٢ طن إلى مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة الغربية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليصل إجمالي ماتم تسليمه في شهر ديسمبر ٤ طن إلى التضامن الاجتماعي بالغربية.

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