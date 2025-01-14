الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

إيقاف 3 معديات مخالفة وتحرير 5 محاضر خلال حملة نهرية بالمحمودية

معدية نهرية بالبحيرة
معدية نهرية بالبحيرة

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، بحملات رقابية لفحص المعديات النهرية والتأكد من سريان تراخيصها واستيفائها لكافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة.

 

إيقاف 3 معديات مخالفة وتحرير 5 محاضر إدارية

 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بضرورة التأكد من سلامة كافة المعديات النهرية بنطاق المحافظة ومدى التزامها باللوائح المحددة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، حيث أسفرت عن إيقاف 3 معديات مخالفة وتحرير 5 محاضر إدارية.

 

لا تهاون مع أي تجاوزت قد تعرض حياة المواطنين للخطر

 وشددت محافظ البحيرة على التزام أصحاب المعديات بكافة الاشتراطات وإتباع قواعد السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن المحافظة بالبحيرة لن تتهاون مع أي تجاوزت قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

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بالبحيرة المحمودية الوحدة المحلية المعديات النهرية محاضر إدارية
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