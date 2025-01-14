الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

بسبب الشبورة الكثيفة إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بالبحيرة

بسبب الشبورة الكثيفة
بسبب الشبورة الكثيفة إصابة ١٠ أشخاص بحادث تصادم بالبحيرة

 أصيب ١٠ أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى أبو حمص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت محافظة البحيرة،  تعرضت لشبورة مائية كثيفة، صباح اليوم، مما أثر على رؤية الطريق السريع الزراعي أسفر عن تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، وعلى الفور قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،  بالدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة ١٠ أشخاص  بكسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم ليتم العمل على نقل، المصابين واسعافهم بالمستشفي المركزي بأبو حمص.

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة، إلى مكان الحادث وتم العمل على إعادة فتح الطريق أمام المارة لمنع تكدس الازدحام المروري على الطريق وتحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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