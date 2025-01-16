الخميس 16 يناير 2025
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محافظات

استمرار تسجيل المشاركين بماراثون "اقرأ" بمكتبة مصر العامة في الإسماعيلية (صور)

جانب من التسجيل،
جانب من التسجيل، فيتو

تواصل مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالي، في تلقي طلبات الراغبين في التسجيل بمارثوان اقرأ والذى تنطلق فعالياته من يوم 15 وحتى 18 من شهر يناير الجاري.

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الهدف من إقامة الماراثون 

ويهدف الماراثون الذي تقيمه فرع مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، إلى تشجيع كل الأعمار على القراءة الحرة، وذلك عن طريق منح كتيب وفاصل كتب وشارة مشارك، وعند الوصول لقراءة 100 صفحة يحصل المشارك علي ميدالية وهكذا 200 و500 و1000 صفحة.

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

زراعة أشجار مقابل قراءة 100 صفحة  

 

بالإضافة إلى زراعة شجرة، سوف يتم زراعتها لكل 100 صفحة مقروءة، وذلك دعمًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.  

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

إتاحة المشاركة لكافة أفراد الأسرة 

ويستهدف الماراثون الذي تشارك فيه مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، هذا العام للوصول إلى مليون صفحة مقروءة والمساهمة في زراعة 10 آلاف شجرة.

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو
جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

وتستقبل مكتبة مصر العامة فرع الإسماعيلية، كافة المشاركين بالمجان حيث يمكن للأسر أن تحضر هي وأبنائها للمشاركة في الماراثون مع الحصول على الهدايا التي تم رصدها للمشتركين.  
 

ومن جانبها، دعت الدكتورة أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية الجميع للمشاركة في الماراثون، وبخاصة وإنه يتيح للأسر اصطحاب أبنائهم للقراءة كما يساهم في نشر الثقافة والوعي لدى المجتمع، وذلك تحقيقا لأهداف الماراثون.  

 

 

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