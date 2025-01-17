يورتشيتش والشناوي يتحدثان عن مواجهة دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا

يقام مساء اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز ودجوليبا المقرر لها غدا السبت ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز ودجوليبا

ويقام اليوم الجمعة الموافق ١٧ يناير مؤتمر المدير الفني لفريق نادي دجوليبا المدرب ديمبا تراوري ويرافقه اللاعب عثمان ديالو في الساعة 4:00 مساء.

ويقام ⁠مؤتمر المدير الفني للفريق نادي بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش ويرافقه اللاعب أحمد الشناوي في الساعة 4:30 مساء.

ويقام اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني الإعلان عن قميص كلا الفريقين، وأهم التعليمات الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء غد السبت الموافق ١٨ يناير الجاري، بستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

وتنقل مباراة بيراميدز ودجوليبا علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التأهل لربع النهائي

بيراميدز 10 نقاط

الترجي 7 نقاط

ساجرادا 5 نقاط

دجوليبا 2 نقطة

مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا

السبت 18 يناير

يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر - 3 عصرًا - ملعب بنجامين مكابا الوطني

مازيمبي ضد الهلال - 3 عصرًا - ملعب تي بي مازيمبي

بلوزداد ضد نادي ستاد أبيدجان - 6 مساءً - ملعب 5 يوليو

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس - 6 مساءً - ملعب القاهرة الدولي

بيراميدز ضد نادي دجوليبا - 9 مساءً - ملعب الدفاع الجوي

الترجي ضد ساجرادا - 9 مساءً - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

الأحد 19 يناير

صن داونز ضد الجيش الملكي - 6 مساءً - ملعب لوفتوس فيرسفيلد

الرجاء ضد مانيما يونيون - 6 مساءً - ملعب العربي الزاولي

وحسمت 6 أندية، على رأسهم الأهلي وبيراميدز، تأهلها إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، وذلك قبل الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات

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