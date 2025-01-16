يستعد فريق بيراميدز لمواجهته المقبلة بدوري أبطال أفريقيا وذلك بعد خوضه مواجهة غزل المحلة أمس الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء بعد غد السبت الموافق ١٨ يناير الجاري، بستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتنقل مباراة بيراميدز ودجوليبا علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.

وأعلن نادي بيراميدز الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز ودجوليبا المالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـدوري أبطال أفريقيا

المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز ودجوليبا

ويقام غدا الجمعة الموافق ١٧ يناير مؤتمر المدير الفني لفريق نادي دجوليبا المدرب ديمبا تراوري ويرافقه اللاعب عثمان ديالو في الساعة 4:00 مساء غد الجمعة.

ويقام ⁠مؤتمر المدير الفني للفريق نادي بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش ويرافقه اللاعب أحمد الشناوي في الساعة 4:30 مساء غد الجمعة.

تدريب بيراميدز ودجوليبا الختامي

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ويقام ⁠تدريب نادي بيراميدز الختامي في الساعة 5:00 على الملعب الرئيسي لستاد الدفاع الجوي على أن يكون مفتوحا أول 15 دقيقة للإعلام.

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أما تدريب نادي دجوليبا فيقام في الساعة 9:00 على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي ويكون مفتوحا أول 15 دقيقة.

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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