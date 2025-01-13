رحلة الرعب من أنجولا إلى القاهرة.. طائرة بعثة بيراميذ تعود إلى لواندا بعد تعرضها لمطبات هوائية عنيفة.. إغماءات بين اللاعبين.. ووزير الرياضة يشكل لجنة طوارئ

عاشت بعثة نادي بيراميدز في طريقها للعودة من أنجولا ساعات من الرعب على متن الطائرة التي كانت تقلهم إلى القاهرة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة أدت إلى انخفاض حاد في الضغط الجوي داخل الكابينة، مما كان من الممكن أن يودي بحياة الجميع لولا العناية الإلهية.

ساعات من الرعب في السماء

بدأت الحكاية بعد أن أقلعت الطائرة الخاصة بنادي بيراميدز من العاصمة الأنجولية لواندا في طريقها إلى القاهرة في رحلة كان من المفترض أن تستغرق أكثر من 10 ساعات. ولكن بعد ساعتين من التحليق، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة تسببت في هبوط مفاجئ في الضغط الجوي داخل الكابينة، مما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة للإغماء.

وتحولت الأجواء إلى حالة من الفزع على متن طائرة بيراميدز، حيث تعرض العديد من اللاعبين لكدمات واعتلالات صحية جراء التقلبات الجوية الحادة، حتى أن البعض منهم نطق بالشهادة وهو في حالة من الخوف والترقب للموت.

العودة الاضطرارية إلى أنجولا

نتيجة لتلك الظروف الجوية القاسية، قرر قائد الطائرة العودة مجددًا إلى لواندا للاطمئنان على حالة الطائرة والأفراد المصابين. وبالفعل، نجحت الطائرة في العودة إلى أنجولا حيث تم السماح للبعثة بالدخول مرة أخرى دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة، لتكمل البعثة ليلتها في العاصمة الأنجولية في انتظار إصلاح الأضرار الطارئة على الطائرة.

بعثة بيراميدز في انجولا

بعثة بيراميدز في انجولا

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا عاجلًا بشأن الحادث، حيث وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة لمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع السفارة المصرية في أنجولا. وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الشاذلي، بأن وزير الرياضة يتابع عن كثب تطورات الوضع، مشيرًا إلى أنه اطمأن على صحة أفراد البعثة، وأكد على تقديم كافة سبل الدعم لهم.

عودة البعثة إلى القاهرة

بعد ساعات من القلق والترقب، تم إصلاح الأعطال الفنية في الطائرة، ونجحت البعثة في العودة إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، في رحلة استغرقت نحو 9 ساعات تخللها توقف في مدينة كانو النيجيرية للتزود بالوقود.

إنجاز رياضي رغم المحنة

على الرغم من الحادثة المروعة، كان من المقرر أن تحتفل بعثة بيراميدز بإنجاز رياضي تاريخي تمثل في تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون رد أحرزه اللاعب مروان حمدي.

وبالرغم من الحادث الذي تعرضت له البعثة، لم يمنح المدير الفني للفريق، الكرواتي يورتشيتش، اللاعبين أي راحة سلبية، وقرر البدء في التحضير للمباراة المقبلة ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، والمقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز يتاهل الي ربع نهائي دوري الابطال

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

ويبدا فريق بيراميدز تدريباته اليوم باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بفريق غزل المحلة بعد غدا الأربعاء

ورفض الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي منح لاعبيه راحة سلبية رغم عودة الفريق من انجولا صباح اليوم وعدم الحصول علي راحة رغم الحادث المروع الذي تعرضت له طائرة بعثة بيراميدز ولحظات الرعب التي عاشهتا البعثة نظا لضيق الوقت تحسبا لعدم تاجيل المباراة

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

ومن المنتظر ان تقام المباراة في الرابعة عصر الاربعاء المقبل الموافق 15 يناير ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز علي ملعب الدفاع الجوي.

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