الجمعة 17 يناير 2025
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اقتصاد

تفاصيل قرض السيارات في بنك CIB

قرض السيارة في البنك
قرض السيارة في البنك التجاري

يقدم البنك التجاري الدولي CIB لعملائه قرض تمويل السيارات في 2025.

مزايا قرض تمويل السيارات

وتشمل تفاصيل القرض الشخصي لتمويل السيارات من البنك التجاري الدولي CIB ما يلي:
 
- مبلغ القرض: يتراوح من 10,000 جنيه مصري حتى 9 ملايين جنيه مصري.
- مصاريف إدارية يتم تحديدها في الفرع 
- سعر عائد مميز: 26%
- فترة سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات
- تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض
- القرض يغطي حتى 100% من التكلفة المطلوبة 
وللتقديم من خلال  زيارة الرابط التالي:  
https://cib.eg/fmwk

 

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB، عن تفاصيل شروط ومستندات القرض الشخصي للعملاء. 

القرض الشخصي من بنك CIB

كما تتنوع الخدمات الأخرى في البنك التجاري الدولي CIB، ومنها القرض الشخصي ببرامج متعددة.

ويأتي في مقدمة هذه البرامج التمويلية القرض الشخصي بدون ضمانات.

وحول متطلبات القرض الشخصي بدون بضمانات من بنك cib  فهي كالتالي: 

شروط الحصول على القرض الشخصي من cib 

الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

الحد الأدنى لصافي الراتب:٢.٦٠٠ جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري ١٠.٠٠٠ جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.

التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله).

المستندات المطلوبة للقرض الشخصي من cib 

 نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث.

لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب عن عن آخر ٣ أشهر.

لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.

يقدم البنك التجاري الدولي cib العديد من الخدمات المصرفية المتميزة للعملاء فيه ومنها خدمات فتح الحسابات المتنوعة.

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