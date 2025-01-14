طرق تفعيل المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي

يبحث الكثيرون عن طريقة تفعيل المحفظة الخاصة بهم في البنك التجاري الدولي CIB.

وردًّا على تساؤل كيف يمكنني التسجيل للحصول على الخدمة؟ أوضح البنك التجاري الدولي أنه كالتالي:



لعملاء وغير عملاء البنك التجاري الدولي - مصر:

زيارة أقرب فرع من فروع البنك التجاري الدولي - مصر أو أي وكيل معتمد لدى البنك مثل فوري بلس وامان

ملء استمارة التسجيل

سيقوم الموظف بتسجيل بيانات العميل على النظام

سوف يتلقى العميل رسالة قصيرة على الفور تحتوي على رابط تحميل التطبيق وكود التفعيل

القيام بتحميل التطبيق من متجر Apple أو Google Play او Huawei AppGallery

إدخال رقم المحمول المسجّل وقراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الموافقة عليها، ثم إدخال كود التفعيل الذي تلقاه العميل في رسالة قصيرة، والضغط على "موافق".



إنشاء الرقم السري للمحفظة (مكوّن من ستة أرقام) علمًا بضرورة الابتعاد عن الأرقام المتتالية أو المتكررة عند إنشائه يتم بعدها تم تفعيل المحفظة الذكية الخاصة بالعميل.

و لعملاء البنك التجاري الدولي - مصر فقط من خلال رسالة نصية قصيرة:

إرسال الرقم القومي الخاص بالعميل كاملًا إلى 4435 في رسالة نصّية قصيرة يليه آخر 4 أرقام في البطاقة البنكية الخاصة به.

الإرسال من رقم الهاتف المحمول الذي يريد العميل التسجيل به على المحفظة الذكية. (مثال: 291234567890#1234)



يتلقى العميل رسالة قصيرة خلال 3 أيام عمل تحتوي على رابط تحميل التطبيق وكود التفعيل



تحميل التطبيق من متجر Apple أو Google Play او Huawei AppGallery

• أدخال رقم المحمول المسجّل وقراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الموافقة عليها، ثم أدخال كود التفعيل الذي تلقّاه العميل في رسالة قصيرة، والضغط على "موافق"

يجب الابتعاد عن الأرقام المتتالية أو المتكررة عند إنشاء الرقم السري



إنشاء الرقم السري للمحفظة (مكوّن من ستة أرقام) علمًا بضرورة الابتعاد عن الأرقام المتتالية أو المتكررة عند إنشائه

سيتم ربط البطاقة البنكية الخاصة بالعميل إلى المحفظة في خلال 7 أيام عمل

• من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول:



دخول العميل على حسابه على خدمة الإنترنت البنكية أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول

• الضغط "طلبات"

• اختيار "إدارة المحفظة الذكية"

• اختيار نوع الطلب "فتح محفظة CIB"

• ادخال رقم الموبايل

• إدخال الرقم القومي للعميل

• إدخال تاريخ انتهاء الرقم القومي

• قم باختيار بطاقة CIB التي ترغب في ربطها بالمحفظة

• إدخال رقم بطاقة CIB الخاصة بالعميل وتاريخ الانتهاء والاسم الموجود على البطاقة



قراءة الشروط والأحكام بعناية

تأكيد الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها

• الضغط " تنفيذ"

• الضغط "تأكيد" بمجرد ظهور رسالة التأكيد

• ستصل العميل رسالة نصية تحتوي على كود تفعيل المحفظة ورابط تحميل التطبيق

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