استقرار أسعار سيارات بعض الطرازات الصينية بالسوق المصري

سيارات جيتور.. استقرت أسعار سيارات جيتور الصينية في السوق المحلي، خلال شهر يناير الجاري لعام 2025، من أجل تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق المصري.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيتو كافة الموزعين والتجار بثبات السيارات خلال شهر يناير ومن المقرر العمل بها بداية من الأسبوع الجاري، ونرصد في التقرير التالي اسعار السيارات وهي كالتالي:-



أسعار طرازات جيتور داشينج في مصر



يصل سعر اول فئة كمفورت مليون و409 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



يصل سعر ثاني فئة لاكشري مليون و519 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



يصل سعر الفئة الثالثة لاكشري 1.6 لتر بسعر مليون و689 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



مواصفات محرك سيارات جيتور داشينج



حصلت سيارات جيتور على محرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر.

كما يتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض 6 سرعات مع ضمان على المحرك 10 سنوات أو مليون كم.

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