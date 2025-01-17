هشام حنفي: جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية

تحدث هشام حنفي لاعب النادي الأهلي السابق، عن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية وأتوقع استمرار المنافسة حتى اللحظات الأخيرة هذا الموسم".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "جروس قدم مباراة تكتيكية مميزة أمام حرس الحدود ونجح في تحقيق فوز مستحق بأداء جيد جدًا هو الأفضل هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي والزمالك يركزان على الشغل الهجومي أكثر من الدفاعي، ومن وجهة نظري إمام عاشور يقلد احتفال إيفونا لاعب الأهلي السابق وليس شئ آخر".

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول الدوري المصري بعد ختام الجولة الثامنة والتي اختتمت بفوز الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 3-2، وفوز المصري على فاركو بهدف.

ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة الثامنة

1- الأهلي 18 نقطة

2- الزمالك 17 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- زد اف سي 13 نقطة

7- البنك الأهلي 11 نقطة

8- بتروجيت 10 نقاط

9- فاركو 10 نقاط

10- الإسماعيلي 9 نقاط

11- الاتحاد السكندري 9 نقاط

12- سموحة 8 نقاط

13- طلائع الجيش 8 نقاط

14- غزل المحلة 8 نقاط

15- إنبي 7 نقاط

16- حرس الحدود 6 نقاط

17- الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقًا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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