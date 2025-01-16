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جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الثامنة بفوز الزمالك والمصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

ترتيب الدوري المصري، يتصدر النادي الأهلي قمة جدول الدوري المصري بعد ختام الجولة الثامنة والتي اختتمت بفوز الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 3-2، وفوز المصري على فاركو بهدف.

ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة الثامنة 

1- الأهلي 18 نقطة

2- الزمالك 17 نقطة 

3- بيراميدز 17 نقطة 

4- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة 

6- زد اف سي 13 نقطة

7- البنك الأهلي 11 نقطة

8- بتروجيت 10 نقاط

9- فاركو 10 نقاط

10- الإسماعيلي 9 نقاط

11- الاتحاد السكندري 9 نقاط

12- سموحة 8 نقاط 

13- طلائع الجيش 8 نقاط

14- غزل المحلة 8 نقاط

15- إنبي 7 نقاط

16- حرس الحدود 6 نقاط

17- الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقًا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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