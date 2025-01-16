الدوري القطري يستقطب نجوم الأهلي .. بدر بانون في المقدمة وبيرسي تاو آخر المنضمين.. وأكرم توفيق في الطريق

أصبح الدوري القطري ولاعبي النادي الأهلي عرضا مستمرا كل فترة انتقالات سواء صيفية أو شتوية كانت خلال الـ 4 سنوات الأخيرة، حيث لم يعد يخلو ميركاتو من انتقال نجم أهلاوي إلي دوري نجوم قطر أو علي الاقل ارتبط أسماء بعض اللاعبين بالذهاب إلي هناك.

وتستهدف الفرق القطرية دوما لاعبي النادي الأهلي لتعزيز ودعم صفوفها، حيث يضم الدوري القطري في الوقت الحالي العديد من النجوم الأهلاوية، كما أنه من المتوقع ان يزداد العديد في الفترة المقبلة.

بدر بانون

وكان أول انتقال من لاعبي النادي الأهلي إلي الدوري القطري منذ عام 2022، بأسم المدافع المغربي بدر بانون، بعدما أعلن نادي قطر القطري في تاريخ 31من شهر يوليو لعام 2022 تعاقده مع المدافع المغربي قادما من صفوف القلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات.

حمدى فتحى

وكانت ثاني انتقالات نجوم الأهلي إلي دوري نجوم قطر عن طريق حمدي فتحي بعدما انتقل إلي صفوف فريق الوكرة والذي أعلن تعاقده مع خط الوسط المصري في تاريخ 4 يوليو من العام 2023، حيث نجح الفريق القطري في التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

أحمد عبد القادر

وفي ثالث انتقالات للاعبي الأهلي إلي الدوري القطري منذ 2022، أعلن نادي قطر القطري في الانتقالات الصيفية الماضية ومع بداية الموسم الحالي، حصوله علي خدمات أحمد عبد القادر قادما من النادي الأهلي لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة.

بيرسي تاو

وفي الانتقالات الشتوية الجارية أنضم إلي الدوري القطري رابع لاعب من الأهلي منذ الفترة من 2022، حيث أعلن نادي قطر القطري تعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الجاري عقب ابتعاده من الحسابات الفنية لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وعلي مدار تاريخ انتقالات لاعبي الأهلي إلي الدوري القطري فأنه سبق اللاعبين المذكروين في السطور الماضية العديد النجوم التي انتقالات في وقت سابق إلي الدوري القطري مثل وائل جمعة الذى لعب للسيلية القطرى، وأحمد فتحى الذى لعب لأم صلال القطرى.

أكرم توفيق في طريقه للدوري القطري

ويقترب أكرم توفيق نجم النادي الأهلي من مزامله زملاءه السابقين في الدوري القطري، حيث أقترب اللاعب بنسبة كبيرة جدا من الانتقالات إلي صفوف نادي الشمال القطري بعدما أكدت العديد من التقارير توقيع توفيق علي عقد انضمامه للفريق القطري.

وكشفت تقارير صحفية قطرية عن توقيع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي على عقود انضمامه لفريق الشمال القطري.

وقالت صحيفة العرب القطرية: أكرم توفيق وقع عقود رسمية مع نادي الشمال وينضم بداية الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، يعقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع أكرم توفيق لاعب الفريق خلال الساعات المقبلة لبحث مستقبله مع الفريق سواء ببيعه في انتقالات الشتاء والاستفادة منه بدلا من رحيله مجانا في نهاية الموسم أو بإقناعه بقبول عرض تجديد تعاقده والتراجع عن اتفاقه مع الشمال القطري.

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