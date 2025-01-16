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رياضة

الزمالك يفوز على حرس الحدود 3-2 ويخطف وصافة الدوري من بيراميدز

الزمالك وحرس الحدود،
الزمالك وحرس الحدود، فيتو

حقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك: أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، بينما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد محمود ومحمود بنتايك ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

 

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