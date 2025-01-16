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تقارير عالمية: صفقة مرموش تم حسمها بعد اتفاق مانشستر سيتي مع فرانكفورت

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

كشفت تقارير عالمية عن اتفاق مبدئي لضم عمر مرموش من آنتراخت فرانكفورت الألماني.

واكد الصحفي  الموثوق فابريس هوكينز: الصفقة تمت واتفق نادي مانشستر سيتي مع اينتراخت فرانكفورت على كافة الأمور.

وتابع أن الفريقين اتفقا على عدم مشاركة عمر مرموش مع فريقه  أمام بروسيا دورتموند غدا بالدوري الألماني.

مرموش على أعتاب مانشستر سيتي 

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فإن صفقة عمر مرموش في طريقها للإتمام، حيث يعتقد مانشستر سيتي أن الصفقة يمكن أن تُحسم في نطاق 70 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 5-10 ملايين يورو كإضافات.

وتابعت أن السيتي يدفع نحو التوصل لاتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة وفي هذه المرحلة، من غير المرجح أن يشارك عمر مرموش في مباراة دورتموند يوم الجمعة.

مرموش تمكن من قيادة آنتراخت فرانكفورت بالأمس للفوز على فرايبورج بهدفين لهدف ليصل إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الألماني، ويتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع هاري كين.

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