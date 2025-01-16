بمشاركة تريزيجيه، شباب الأهلي يفوز على الريان 3-1 ويحرز كأس درع التحدي

تُوج فريق شباب الأهلي الإماراتي بدرع التحدي ضمن كأس السوبر القطري الإماراتي، بعد فوزه على الريان القطري (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على استاد أحمد بن علي.

تشكيل الريان أمام شباب الأهلي

أهداف مباراة شباب الأهلي والريان

وأحرز أهداف شباب الأهلي يوري سيزار والإيراني ساردار وجيلرمي بالا في الدقائق 28 و57 و95، بينما سجل البرازيلي روجر جيديس هدف الريان الوحيد في الدقيقة 41.

وجاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، وبادر شباب الأهلي بتسجيل هدف لكن الريان نجح في العودة وأدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط شباب الأهلي وترجم سيطرته إلى هدف التقدم، قبل أن يمتلك الريان زمام الأمور ويضغط بشدة بغية إدراك التعادل، ولكن لاعبيه تسابقوا في إهدار الفرص أمام المرمى الإماراتي، خصوصا من روجر جيديس وتميم منصور مفتاح ومحمود تريزيجيه.

جاء ذلك قبل أن يسجل شباب الأهلي هدف الحسم في الوقت بدل الضائع، والذي قضي به على آمال منافسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.