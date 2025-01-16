الفيحاء يخطف فوزا مثيرا من الأخدود 2-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، تغلب فريق الكرة الأول بنادي الفيحاء على حساب مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

أهداف مباراة الأخدود والفيحاء وترتيب الفريقين في الدوري السعودي

تقدم لفريق الفيحاء أليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وعادل النتيجة ناوليدج موسونا لفريق الأخدود من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول وبالتحديد الدقيقة 45+6.

وفي الوقت القاتل من عمر المواجهة وبالتحديد الدقيقة 87، نجح الزامبي فاشون ساكالا في تسجيل هدف فوز الفيحاء من ركلة جزاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى النقطة 12 واستمر في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وفي المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 12 أيضًا واحتل المركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.