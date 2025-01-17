مراحل زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات آخر 3 سنوات.. الفئات المستفادة من زيادات 2025.. وتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أبرز الأهداف

مع بداية شهر يناير الجاري لعام 2025 بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض مراحل زيادة الحد الأدنى للمعاشات آخر 3 سنوات منذ عام 2022 وحتى العام الجاري 2025:

مراحل زيادة الحد الأدنى للمعاشات آخر 3 سنوات

وجاءت مراحل زيادة الحد الأدنى للمعاشات آخر 3 سنوات منذ عام 2022 وحتى العام الجاري 2025، وفقا للمعلن رسميا من الهيئة القومية للتأمينات، كالتالي:

- تم رفع الحد الأدنى للمعاشات في بداية يناير 2022 ليكون 910 جنيهات.

- تم رفع الحد الأدنى للمعاشات في بداية يناير 2023 ليكون 1105 جنيهات.

- تم رفع الحد الأدنى للمعاشات في بداية يناير 2024 ليكون 1300 جنيه.

- تم رفع الحد الأدنى للمعاشات في بداية يناير 2025 ليكون 1500 جنيه.

مراحل زيادة الحد الأقصى للمعاشات آخر 3 سنوات

- تم رفع الحد الأقصى للمعاشات في بداية يناير 2022 ليكون 7520 جنيهًا.

- تم رفع الحد الأقصى للمعاشات في بداية يناير 2023 ليكون 8720 جنيهًا.

- تم رفع الحد الأقصى للمعاشات في بداية يناير 2024 ليكون 10080جنيهًا.

- تم رفع الحد الأقصى للمعاشات في بداية يناير 2025 ليكون 11600جنيهًا.

علاوة دورية لأصحاب المعاشات

فيما طبقت الحكومة رسميا منذ عام 2019، قانون التأمينات الموحد بعد موافقة البرلمان عليه والذي أقر لأول مرة زيادة دورية سنويا لأصحاب المعاشات تطبق في شهر يوليو من كل عام بحد أقصى 15% من قيمة المعاش.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

زيادة المعاشات

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارة تعديل الأجور على وسيط إلكتروني "أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري" تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1 /1/ 2025.

قال سامح عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: إن القانون 148 لعام 2019 والتي تم العمل به من شهر يناير عام 2020 وضع قواعد لإصلاح ما قبله، وكان أهم نقطة ينبغي إصلاحها تدني المعاشات.

وأضاف «عبد الهادي»، في تصريحات إعلامية، أن المعاش يحسب وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي، وتم وضع آلية لزيادة الأجر التأميني والتي يتم حساب المعاش بناءًا عليه، فبدأ في شهر يناير 2020 ستكون الزيادة بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 7 ألاف جنيه، ونص القانون على زيادة ثانوية قدرها 15% وسيصل الحد الأدنى في يناير 2025 إلى 2300 جنيه، والحد الأقصى للحد التأميني سيصبح 14.5 ألف جنيه.

الحد الأدنى للمعاش

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: « الحد الأدنى للمعاش يكون بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، ومع رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2000 إلى 2300 يزداد الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه إلى 1495 جنيها».

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025

وعن الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025، فهناك عدة شرائح أبرزها المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش وتشمل:

- أي صاحب معاش يتقاضى أقل من 1500 جنيه سيتم زيادته إلى 1945 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.

المستفيدون من زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى

أي موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني له إلى 2300 جنيه.

المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه) سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.

وحول الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، أقر بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات يوم الجمعة 1 يناير المقبل 2025.

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