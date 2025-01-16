ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة خلال حملة مكبرة في الشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

الالتزام بالاشتراطات التموينية

يأتي ذلك للتأكد من التزام أصحابها بـ الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تكليفات محافظ الشرقية

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية شُكلت حملة من إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبدالله مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم 8650 جنح صان الحجر لضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

تحرير 6 محاضر إثبات حالة

كما تحرير محضر برقم 8499 جنح صان الحجر لتاجر تمويني لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، بالإضافة إلى كما تم تحرير 6 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفين.

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