انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

اعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق "المرج الشرقية – المرج الغربية – شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع مؤسسة الزكاة ومتفرعاته – منطقة الخصوص" وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة الموافق 17-1-2025 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 18-1-2025 ولمدة 8 ساعات.

أرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال تغيير محابس أقطار 800 مم بطلمبات طرد محطة مياه المرج

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

كما أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة فصل التيار الكهربائي عن مشروع سكن كل المصريين منخفض الدخل قطاع أ وب غرب المطار ومحطة رفع المياه وذلك لمدة ٣ ساعات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الجمعة القادم الموافق ١٧-١-٢٠٢٥م وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمحطة المحولات الرئيسية جهد ٥٠٠ ك.ف، مشيرا إلى أن ذلك بحسب ما افادة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحكم ٦ أكتوبر.

والتقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وعددا من أعضاء الجمعية لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، مستعرضًا المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقطاع المرافق والطرق بالمناطق الصناعية بعددٍ من المدن الجديدة، ولاسيما بمدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وغيرهما من المدن، بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة للتيسير على المستثمرين.

تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقدموا بعدد من الطلبات والمقترحات تتعلق بأعمال الطرق والمرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء فى تنمية تلك المدن، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية فى القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.

وترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة التيسيرية الخاصة بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالمشروع، واتخاذ القرارات اللازمة لدفع معدلات التنفيذ، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمحافظة، وصندوق التنمية الحضرية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، تولت منذ فترة تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، كما يتم فى الوقت نفسه تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات

وسبق ووجه المهندس شريف الشربيني، بحسن إدارة المشروعات والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة، وتذليل أي عقبات، لضمان عدم التأخير، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات، لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية.

وعقب جولته بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، لدفع معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وتذليل أي عقبات بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

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