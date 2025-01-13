شريف الشربيني: استقبلنا أكثر من 94 ألف طلب توفيق أوضاع لأراضي العبور الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات موقف طلبات توفيق أوضاع المواطنين بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، بعد نقل ولايتها لوزارة الإسكان، وكذا موقف تسليم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والوحدات الجديدة الجاري تنفيذها، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن المشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مدينة العبور الجديدة، تعد من أكثر المدن استقبالًا لطلبات توفيق الأوضاع من المواطنين، حيث استقبل جهاز المدينة حتى الآن ما يزيد على 94 ألف طلب تقنين، موجهًا بالتيسير على المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة للمدينة وفقًا للضوابط المقررة. وقال الوزير، إن المدينة بها الآلاف من الوحدات السكنية التي تم وجارٍ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، موجهًا في هذا الصدد بسرعة استكمال الأعمال المتبقية بالوحدات المخصصة للمواطنين لتسليمها لمستحقيها، وإعلان جداول التسليم، حتى يطمئن الحاجزون، وكذا سرعة تنفيذ الوحدات الجديدة لإتاحتها للمواطنين كاملة الخدمات، لتلبية الطلب المتزايد على السكن المطروح من الوزارة، والالتزام بالمواصفات القياسية.

وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، سير العل بالمركز التكنولوجي لخدمات عملاء، التقنين، بهدف تذليل أي عقبات، وتسريع تقنين الأراضي بالمدينة.واطَّلع رئيس الجهاز، خلال زيارته للمركز التكنولوجي على الجهود المبذولة من فرق العمل المسئولة عن التعامل مع طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم، مشيدًا بالإجراءات التي تُسهم في تسهيل تقديم الطلبات وتعزيز الشفافية وتسريع عملية المراجعة.وأكد "جبر"، أهمية تسريع الإجراءات الفنية المتعلقة بفحص ودراسة طلبات تقنين الأراضي، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز وضمان الحقوق القانونية للمواطنين، كما قام بمراجعة بعض الملفات لضمان دقة التعاملات وسرعة التنفيذ.

واستمع رئيس الجهاز إلى استفسارات ومقترحات المواطنين، مؤكدًا أن مراجعة البيانات وتدقيقها تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان ملكياتهم، ومشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بجدية لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن مع التركيز على الشفافية في مختلف المراحل، وأهمية تقديم الدعم المواطنين من خلال حل مشكلاتهم والإجابة عن استفساراتهم.

واختتم رئيس الجهاز، الجولة، بتأكيد الالتزام الكامل بالشفافية في كل ما يتعلق بإجراءات تقنين الأراضي، مشددًا على أهمية تحسين تجربة المواطن من خلال الخدمات الرقمية التي تسهم في تقليل الأعباء واختصار الكثير من المعاملات. وفي السياق ذاته، تفقد رئيس جهاز العبور الجديدة، الحي الـ 15 بالمدينة، والذي يضم 705 عمارات بإجمالي (16920) وحدة سكنية، والحي 16، والذي يضم 433 عمارة بإجمالي (10392) وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة.



وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها، حيث استهدفت الزيارة، الاطمئنان على سير العمل في تنفيذ المرافق العامة من طرق وكهرباء وصرف صحي، بجانب تقييم جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدًا أهمية تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد، ومشددًا على ضرورة توفير بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع الخدمات الأساسية.كما تابع رئيس جهاز العبور الجديدة، موقف تنفيذ الخدمات الجاري تنفيذها بتلك الأحياء، وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء المذكورة والطرق المحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات، وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات في الجزر والأرصفة والمشًّايات بين العمارات، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام.

ووجه رئيس الجهاز، بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية مع التأكد من أن جميع الأعمال تتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، كما شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة حل أي معوقات قد تطرأ على سير العمل بما يضمن تسليم المشروعات في الوقت المحدد ودون التأثير على جودتها.وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز، استمرار المتابعة اليومية لمختلف المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا مهمًا من خطة الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين في المناطق الجديدة، وكذا المساهمة في تطوير البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة التي تشهد تنمية مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.