وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالحي السكني الخامس بالعاصمة الإدارية

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالحى السكنى الخامس R5 "جاردن سيتى الجديدة"، وعددًا من الطرق والمحاور بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات المنفذة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بمساحة حوالي 900 فدان، ويتم تنفيذه طبقًا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و459 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها، كما أن المشروع يحتوي على طريق رئيسي "البوليفار" بطول حوالي 5.250كم، وطرق داخلية بإجمالي أطوال 37كم.

وشملت جولة وزير الإسكان، متابعة التشطيبات الداخلية في الوحدات والمرور على طريق التسعين الجنوبي بالعاصمة، ومحور محمد بن زايد الجنوبي الذي يمتاز بجمال التصميم، ويتماشى مع الإنجاز الكبير الذى يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه وزير الإسكان بمراجعة مختلف أعمال الواجهات والإضاءة الخاصة بالعمارات بالحي، مؤكدا ضرورة استخدام المنتج المحلي لمكونات المشروعات الجاري تنفيذها، فضلا عن الانتهاء من الأعمال بالمشروع في أسرع وقت، بجانب الانتهاء من أعمال المسطحات والجزر الخاصة بالطرق وأعمال الزراعة، ووضع جدول زمني لكافة الأعمال بالمشروع.

كما وجه الوزير بإعداد مخطط لمشروعات خدمية بالمشروع ودفع الأعمال بمنطقة الفيلات، ووضع جدول زمني لضغط الأعمال ومتابعة الأعمال باستمرار ميدانيا، كما وجه بالانتهاء من أعمال وتنسيقات الطرق والمحاور المحيطة بالحي السكني الخامس R5.

وأكد شريف الشربيني، أنه تم شن حملات لغلق أنشطة مخالفة وإزالة مخالفات بناء وتعديات وإشغالات، بمدن دمياط الجديدة، والساحل الشمالي الغربي، وبدر، والشيخ زايد، والسادات، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وقال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنفيذ 4 قرارات غلق لمحال تعمل بدون ترخيص ومتعدية على خط التنظيم وورش صيانة لسيارات بالأحياء السكنية، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم فصل المرافق (مياه - كهرباء)، ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية طبقا للقواعد المنظمة ففي هذا الشأن.

وتابع المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، تنفيذ حملات إزالة لإشغالات وتعديات على الأراضي تحت ولاية الجهاز بمنطقة باب البحر بمطروح، ومنطقة مدخل براني بغرب مطروح، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة من مديرية أمن مطروح ومشاركة قسم شرطة مركز ومدينة براني.

وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، استهدفت الحي الخامس وأسفرت عن إزالة الأكشاك العشوائية، وفروشات الباعة الجائلين، والمعدات التي تحتل الأرصفة بشكل غير قانوني.

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