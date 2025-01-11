وزير الإسكان يناقش آخر تطورات مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عقب جولته بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، لدفع معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وتذليل أي عقبات بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

وأعرب الوزير عن استيائه من تأخر معدلات تنفيذ الأعمال فى بعض المواقع، مؤكدًا أنه سيكون هناك فريق عمل من الوزارة متواجد باستمرار بالمشروع حتى الانتهاء منه، وسيتم مراجعة الأعمال أولًا بأول، متابعا: ليس من المقبول أن يكون هناك تأخير في معدلات تنفيذ الأعمال، بجانب ملاحظة قلة عدد العمالة والأعمال بعدد من المناطق.

وتناول الاجتماع كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالأبراج والفنادق بالمشروع، بجانب التأكيد على الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمسطحات الخضراء الموجودة بالمشروع، كما تابع الوزير موقف النماذج الخاصة بالفنادق، وخصوصًا المتواجدة في البرج الأيقوني وموقف اعتمادها تلك الأعمال، لافتًا إلى أن التقييم الوحيد للأعمال هو حجم الإنجاز على الأرض، حيث إنه ليس لدينا أي بديل آخر غير الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد.

من جانبهم، قدم مسئولو شركة "CSCEC" الشكر للمهندس شريف الشربيني، على زيارته للمشروع، مؤكدين أنه سيتم تكثيف العمالة والعمل على مدار 24 ساعة وفقًا لتوجيهات الوزير، للانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بمكونات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا.

كما أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

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