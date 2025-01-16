وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، سير العمل بمشروعات (حدائق تلال الفسطاط – محور عمرو بن العاص – محور الفريق كمال عامر "القطاع الأخير")، والجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، ممثلًا في الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مواصلة دفع العمل بتلك المشروعات لسرعة الانتهاء من التنفيذ، والالتزام بالمواصفات القياسية.

وفي هذا الإطار، تفقد اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، سير الأعمال بمواقع مشروعات (حدائق تلال الفسطاط – محور عمرو بن العاص – محور الفريق كمال عامر "القطاع الأخير")، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات، لدفع العمل وتذليل أي عقبات.

واستهل اللواء محمود نصار، الجولة، التي رافقه خلالها المختصون من جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومسئوليو الشركات المنفذة واستشاري المشروعات، بتفقد سير الأعمال بمشروع حديقة تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وهى الحديقة الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وتجاور متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ويتم إقامتها على مساحة (500) فدان فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية "كان يستخدم سابقًا مقلبا للمخلفات"، حيث يتضمن المشروع عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلًا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن المشروع يوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتقوم 12 شركة مقاولات مصرية بتنفيذ المشروع، وبمعنى أدق فإن المشروع يسهم في جهود الدولة للحد من أعداد البطالة، مضيفًا أن المشروع يضم 8 مناطق: المنطقة الثقافية وتُعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة ويُحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية على أعمال البوابة الرئيسية إلى جانب ( 4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2، وعدد 3 نوافير، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2).

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع حدائق تلال الفسطاط يضم منطقة التلال، والتي تم استعرض المخططات التفصيلية لها خلال الجولة، وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه، موضحًا أن منطقة التلال والوادى تنقسم إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر، وتنتهى حتى قمة التل بحيث تجعل من قمة التلال مطلَّات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندق سياحي – مباني خدمية – أماكن انتظار سيارات – بحيرة صناعية )، ومدرجات ومناطق جلوس مطلَة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بهدف اكتشاف وإظهار أول عاصمة إسلامية لمصر ( مدينة الفسطاط القديمة ) لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، والكشف عن بقايا سور صلاح الدين الأيوبي، وحصر وتجميع القطع الأثرية المكتشفة وترميمها ثم النشر العلمي لما سيتم اكتشافه، مع إنشاء ممشى بطول 1 كم بارتفاع 1,5م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المبانى الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة.

وقال: توجد بحدائق تلال الفسطاط المنطقة الاستثمارية التي تقع على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم (12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات )، ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، كما تشتمل الحديقة على منطقة الأسواق وهى عبارة عن منطقة تجارية بمساحة 60000م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل، وتتكون من (19 محلا تجاريا – أماكن انتظار سيارات - بحيرة صناعية - مساحات زراعية - فندق 3 نجوم)، وتشمل أعمال المشروع تطوير منطقة النادى المصرى القاهرى من خلال إنشاء (مبنى إدارى – حمام سباحة أوليمبى – حمام سباحة للأطفال ).

وخلال جولته بالمشروع، أكد اللواء محمود نصار، ضرورة زيادة معدلات العمل وتكثيف العمالة والمعدات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.

وجدير بالذكر أنه يوجد للحديقة أكثر من 14 بوابة ( بوابات رئيسية وفرعية بها" أبواب معاصرة – أبواب تاريخية – أبواب حدائقية")، حيث إن الحديقة معظمها مناطق خضراء وتمت مراعاة أن تكون المساحات الخضراء كبيرة مقارنة بالمساحة المخصصة للمباني، هذا بالإضافة إلى تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص: ويدخل المشروع ضمن مشروع حدائق الفسطاط ويشمل إنشاء ساحة جديدة لمسجد عمرو بن العاص بإجمالى مساحة تقريبية 12000م2 لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة وهى عبارة عن:( 3 نوافير – غرف طلمبات – نصب تذكارى – 6 حوائط زراعية متدرجة – 12 حوض زراعة و174 أحواض نخيل – بوابتين – "خزان حريق، خزان وقود، غرف كهرباء، محطة رفع للصرف الصحى" – مبنى بديل للخدمات وإدارة المفرقعات – تشطيب مشايات وجلسات الساحة من الرخام والجرانيت – الأعمال الكهروميكانيكية – دار مناسبات مسجد عمرو بن العاص – مبنى خدمات مسجد عمرو بن العاص – مكاتب هيئة الآثار وقاعة اجتماعات – مبنى إدارة الدفاع المدني – المركز الطبى لمسجد عمرو بن العاص – موقف هيئة النقل العام – أسوار المباني).

وفي هذا الإطار، أشار اللواء مهندس مختار حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، إلى أنه قد تم الانتهاء من أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص ورفع كفاءة الجامع، والانتهاء من المنطقة الثقافية والنادى المصرى القاهرى، والمخزن المتحفي، وتم ملء المرحلتين الأولى والثانية من النهر وجارٍ ملء المرحلة الثالثة، وجارٍ العمل في زراعة التلال، والانتهاء من باقي مكونات المشروع.

كما شملت جولة رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومرافقوه، تفقد سير الأعمال بمشروع " محور عمرو بن العاص " الذي يعتبر ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة للربط بين الطريق الدائري الجنوبي والطريق الدائري الشمالي موازيًا لجزء من محور الفريق كمال عامر الذي تم تنفيذه عدا القطاع الأخير بواسطة الجهاز المركزي للتعمير من خلال ( الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى).

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع " محور عمرو بن العاص " يتم تنفيذه ضمن مشروعات الطرق القومية بالخطة الاستثمارية للجهاز في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية لتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط المروري بين محافظتى القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكبارى في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور في منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعاني من الاختناقات المرورية التي تتسبب في معاناة المواطنين وزيادة مسافة الرحلات بالإضافة إلى ازدياد انبعاث العوادم بما يؤثر سلباُ على تلك المناطق المكتظة بالسكان.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن "محور عمرو بن العاص" يبلغ طوله 4,5 كم بعرض 12حارة مرورية ويشمل المشروع إنشاء كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) ويتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائري الجنوبي( مدخل ومخرج )، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل مما سيؤدي إلى تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق، وقد تم الانتهاء من جميع قطاعات المحور بالكامل وجارٍ الانتهاء من أعمال الربط مع الطريق الدائري الشمالي.

واختتم اللواء محمود نصار، الجولة الميدانية بتفقد أعمال تنفيذ القطاع الأخير من محور الفريق كمال عامر بالجيزة في المسافة من دائري الوراق وحتى الربط مع محور "تحيا مصر" بطول 3كم، موجهًا خلال الزيارة بالتأكيد على دفع العمل بالمشروع والانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن محور الفريق كمال عامر، يأتي ضمن مشروعات الطرق القومية بالخطة الاستثمارية للجهاز، ويعد شريانًا حيويًا داخل محافظة الجيزة وهو المحور العرضى الذى يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقى دائرى المنيب ودائري الوراق وصولًا إلى الربط مع محور " تحيا مصر "، لافتًا إلى أن المشروع ينقسم إلى 4 قطاعات رئيسية وهي كالتالي: القطاع الأول: بدايةً من دائري المنيب مرورًا بكوبري ترسا، كوبري العمرانية، شارع الهرم وكوبرى فيصل وصولًا إلى صفط اللبن بطول 5 كم، ويخدم جميع الاتجاهات المرورية أعلى كوبري صفط اللبن، والقطاع الثاني: بطول 2 كم يصل بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مرورًا بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور، والقطاع الثالث: يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائري الوراق بمسافة قدرها 5 كم مرورًا بشارع السودان، محور 26 يوليو وكوبرى البراجيل، وقد تم الانتهاء من القطاعات الثلاثة بطول حوالي 12 كم وافتتاح المحور في المسافة من الدائري الجنوبي ( المنيب ) وحتى الدائري الشمالي ( الوراق ) في مارس 2023.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرق محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة وذلك فى إطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية مما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتيجية التنمية المستدامة فى الدولة.

وفي السياق نفسه، أضاف اللواء مختار حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ القطاع الرابع بمحور الفريق كمال عامر الذي يصل بين دائرى الوراق ومحور تحيا مصر بطول 3 كم، كما تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتى ميدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

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