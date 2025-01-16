الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس تكذب نتنياهو: ملتزمون باتفاق وقف النار

حماس، فيتو
حماس، فيتو

 أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، التزامها باتفاق وقف النار الذي أعلن عنه الوسطاء.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حركة حماس تحاول خلق أزمة في اللحظات الأخيرة تمنع التوصل لتسوية.

 

نتنياهو يتهم حماس بمحاولة إجراء تعديلات على الاتفاق

وفي وقت باكر من صباح اليوم، اتهم بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" بمحاولة إجراء تعديلات على الاتفاق ضمن "محاولة أخيرة" للتنصل من شرط أساس تتمسك به إسرائيل حول الإفراج عن الأسرى الذين تزعم تل أبيب بأنهم "رموز للإرهاب".

وقال مكتب نتنياهو في بيان: إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع فريق المفاوضات في الدوحة وأكد رفض محاولات حماس تعديل شروط إطلاق سراح بعض الأسرى، بعد أن أبلغه فريق المفاوضات بمحاولات من الحركة لإعادة التفاوض على "صفقة غزة”.

وأدعى مكتب نتنياهو أن "الحركة تطالب بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين يعتبرون رموزًا للإرهاب، وهو ما يتعارض مع بند صريح يمنح إسرائيل حق الفيتو على إطلاق سراح العديد من الأسرى"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وتعهد نتنياهو بعدم قبول أي تنازلات وأن فريق المفاوضات يجب أن يصر على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والرفض التام لما زعمه بـ"محاولات الابتزاز من قبل حماس".

 

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وقالت حركة حماس، مساء الأربعاء: إن اتفاق وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال "هو محطة فاصلة من محطات الصراع".

وأصدرت حماس بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بيانا جاء فيه: "اتفاق وقف العدوان على غزة إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

وأضافت: "هذا الاتفاق يأتي، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".

 

وضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة

 وتابعت: "نعرب عن تقديرنا وشكرنا لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيا وإسلاميا ودوليا".

وختمت حماس بالقول: "الشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصة قطر ومصر".

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