الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

استشهاد 50 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على شمال غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، باستشهاد نحو 50 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متفرقة على شمالي القطاع منذ فجر اليوم.

 

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

 وقالت حركة حماس، مساء الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال "هو محطة فاصلة من محطات الصراع".

وأصدرت حماس بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بيانا جاء فيه: "اتفاق وقف العدوان على غزة إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

 

وأضافت: "هذا الاتفاق يأتي، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".

 

وضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة

 وتابعت: "نعرب عن تقديرنا وشكرنا لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيا وإسلاميا ودوليا".

وختمت حماس بالقول: "الشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصة قطر ومصر".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلنوا، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.

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