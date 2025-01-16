الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

الشهود في مصرع عامل محارة: اختل توازنه أعلى السقالة ولم يقترب منه أحد

جثة، فيتو
جثة، فيتو

استمعت نيابة السلام، إلى أقوال الشهود في مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله في عقار تحت الإنشاء. 


وقال الشهود إن زميلهم اثناء عمله في المحارة أعلى عقار تحت الإنشاء اختل توازنه وسقط إلى أسفل، مضيفين أنهم هرولوا إليه لإنقاذه ولكنه فارق الحياة.

وأضاف الشهود أن زميلهم كان يقف بمفرده على السقالة ولم يقترب منه أحد. 

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة السلام.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه.

وبالفحص تبين إصابة الشاب المتوفي بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ونزيف في الرأس والصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة منطقة السلام النيابة العامة

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