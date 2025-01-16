استدعاء الشهود في مصرع شاب سقط من أعلى سقالة بالسلام

صرحت نيابة السلام، بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله في عقار تحت الإنشاء، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات بمنطقة السلام وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة السلام.



على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه.



وبالفحص تبين إصابة الشاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف في الرأس والصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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