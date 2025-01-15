الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط سائق نقل متهم بدهس شاب في مصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

صرحت نيابة مصر الجديدة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث اصطدام سيارة نقل به أثناء قيادته دراجته النارية بأحد شوارع المنطقة وأمرت بسرعة ضبط وإحضار السائق المتسبب في الحادث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

مصرع شخص في حادث بمصر الجديدة

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، وسقوط مصاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة شخص دراجته النارية بأحد شوارع مصر الجديدة اصطدم به سائق سيارة نقل من الخلف فاسقطه على الأرض مصابا
وتم نقل المصاب إلى المستشفى وعقب فترة من إيداعه المستشفى لقي مصرعه متأثرا بإصابته 
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة مصر الجديدة غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة

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