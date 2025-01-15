العثور على جثة طفلة غرقت بترعة جانبية في المنيا

عثرت قوات الإنقاذ النهري على جثة طفلة مجهولة الهوية غريقة في ترعة جانبية في إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية في المنيا

تلقت الأجهزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة طفلة غريقة في ترعة جانبية في إحدى قرى مركز سمالوط بالمنيا.

جثة طفلة غريقة مجهولة الهوية في المنيا

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتم انتشال جثة الطفلة حديث الولادة مجهولة الاسم والعنوان عمرها شهر.

مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل الجثة إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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