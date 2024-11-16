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إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

قوافل طبية،فيتو
قوافل طبية،فيتو

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ١٠ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٦ و١٧ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.


‏‎جدير بالذكر أنه في إطار استكمال وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

 

تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسكندرية


‏‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة الإسكندرية، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسكندرية، حيث تم المرور على 13 معمل تحليل خاص، و10 مستشفيات خاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن اللجنة قامت بإصدار قرارات فورية حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية آمنة، حيث تم إغلاق كل من "معمل الشمس، ومعمل مبرة العصافرة ٢، ومعمل RS Lab"، لمخالفتهم اشتراطات الترخيص، فيما تم إنذار كل من "معمل مبرة العصافرة ١، ومعامل مراد، ومعمل الفنار، ومعمل مبرة العصافرة، ومعمل د.رنا خفاجى، ومعمل د.إيمان أحمد العطار، بتلافي المخالفات فى مده اقصاها ١٥ يوما.

إغلاق مستشفى الفراعنة لمخالفتها اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوي

كما تم إغلاق مستشفى الفراعنه لمخالفتها اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وإنذار كل من مستشفيات "العلا، والهانوفيل، والإقبال، والمدينة الطبى" بتلافى المخالفات فى مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما، فيما تم إنذار مستشفيات "السلام الملكي، ولوران"، بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز عن ١٥ يوما، مشيرًا إلى أن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، تواجد عمالة غير مؤهلة).

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وقال "زكي" إنه تم المرور على مستشفيات "أجيال، والمدينة الطبي، والبترول"، لمتابعة عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية ومتابعة غرف مقدمي المشورة بها، مؤكداَ حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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