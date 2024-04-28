أهداف خدمة توعية الأسر بمواعيد تطعيمات المواليد عبر الرسائل النصية (إنفوجراف)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاد القرار بمجلس الوزراء عن أهداف إطلاق خدمة توعية الأسر بمواعيد التطعيمات للمواليد عبر الرسائل النصية وزارة بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق خدمة إرسال رسائل نصية تهنئة لولي الأمر بالمولود الجديد من خلال المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة بجانب توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية لأطفالهم قبل 48 ساعة من موعد الجرعة المستحقة.

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خدمة توعية الأسر بمواعيد التطعيمات للمواليد عبر الرسائل النصية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تلك الخدمة تأتي ضمن إطار الشراكة بين وزارتي التخطيط والصحة، وفي ضوء العمل على تكامل قواعد البيانات بين جهات الدولة المختلفة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفتح قناة مباشرة بين الجهات المعنية والمواطن، مؤكدة اهتمام الدولة بصحة المواليد الجُدد، وتلقي التطعيمات الدورية في مواعيدها والتوعية بأهميتها من أجل بناء جيل سليم.

التوعية بأهمية الحصول على التطعيمات ضد الأمراض المستهدفة

وتستهدف المنظومة الجديدة كل المواليد الجدد المصريين وغير المصريين المقيمين داخل الأراضي المصرية، وتشمل التوعية بأهمية الحصول على التطعيمات ضد الأمراض المستهدفة مثل شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي، الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف.