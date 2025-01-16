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رياضة

الدوري الممتاز، المصري يسعى لتجاوز فاركو لاقتحام المربع الذهبي

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

الدوري المصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدي، نظيره فاركو، في تمام السابعة من مساء الخميس، في ختام الجولة الثامنة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

ويسعى المصري بقيادة على ماهر المدير الفني، مواصلة صحوته في بطولة الدوري، واقتناص نقاط مواجهة فاركو من أجل التقدم للمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما يأمل فاركو بقيادة أحمد خطاب، لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعد الفوز في آخر مواجهتين أمام سموحة في الدوري والترسانة في بطولة كأس مصر.

 

جدير بالذكر أن رابطة قررت الموافقة علي طلب المصري بنقل مباراته ضد فاركو على ملعب برج العرب بسبب ضيق الوقت بين المباراة ومواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل، وذلك لتجنب السفر والإرهاق.


وكان من المقرر أن يلعب المصرى مبارياته على ستاد السويس الجديد فيما عدا المباريات التي يلعب فيها ضد الفرق الجماهيرية.

 

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 18 نقطة
2- بيراميدز 17 نقطة 
3- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة
4- الزمالك 14 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- المصري البورسعيدي 12 نقطة
7- البنك الأهلي 11 نقطة
8- بتروجيت 10 نقاط
9- فاركو 10 نقاط
10- الإسماعيلي 9 نقاط
11- الاتحاد السكندري 9 نقاط
12- سموحة 8 نقاط 
13- طلائع الجيش 8 نقاط
14- غزل المحلة 8 نقاط
15- إنبي 7 نقاط
16- حرس الحدود 6 نقاط
17- الجونة 6 نقاط
18- مودرن سبورت 4 نقاط

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

 

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

 

ويضم الدوري 18 فريقًا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

 

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