الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

بسبب الشبورة، تحذير عاجل من وزارة الداخلية لقائدي السيارات (فيديو)

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

أهابت وزارة الداخلية،  بالمواطنين اتباع تعليمات رجال المرور واتخاذ إجراءات القيادة الآمنة في التعامل مع الشبورة المائية والأمطار حرصًا على سلامتهم.

 

تحذير عاجل من وزارة الداخلية لقائدي السيارات

جاء ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من المتغيرات وحالة الطقس.

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وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدى السيارات باستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًّا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

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