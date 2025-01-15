صحة الغربية تطلق قافلة طبية مجانية في قرية بقلولة (صور)

نظمت مديرية الصحة بـ محافظة الغربية اليوم الأربعاء قافلة طبية بقرية بقلولة التابعة لمدينة السنطة.

الكشف والفحص الطبي

وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بـ الغربية إن القافلة تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي قرية بقلولة في عدة تخصصات طبية تضم "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

توفير كافة أوجه الدعم

وأكد توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر مشيدًا بالدور البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

العديد من التخصصات

وأوضح وكيل صحة الغربية أنه تم البدء في الكشف على الحالات بقرية الروضة وتقديم العلاج بالمجان في العديد من التخصصات الطبية وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها» وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وأيضا تقديم ندوات تثقيفية وتوعية المواطنين.

وقالت أيضا وكيل صحة الغربية إن القافلة الطبية سوف تستمر لمدة يومان حتى تتمكن من توقيع الكشف الطبي على اكبر عدد ممكن داخل القرية مضيفه أن تلك القافلة تأتى فى إطار سلسة القوافل الطبية التي تجوب مركز السنطة.





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