الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

المرور تعيد فتح الطرق الرئيسية أمام قائدي السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية 

الشبورة
الشبورة

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح عدد من الطرق الرئيسية أمام قائدي السيارات بعد انقشاع  الشبورة المائية واتضاح الرؤية.

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كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعوق مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية منها طريق إسكندرية الصحراوي، طريق الإسماعيلية، محور روض الفرج.

وفي وقت لاحق، ورد إخطارًا من الخدمات الميدانية، بتحسن الأحوال الجوية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

 الشبورة الكثيفة على الطرق 

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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