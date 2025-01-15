المرور تعيد فتح الطرق الرئيسية أمام قائدي السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية 

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح عدد من الطرق الرئيسية أمام قائدي السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعوق مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية منها طريق إسكندرية الصحراوي، طريق الإسماعيلية، محور روض الفرج.

وفي وقت لاحق، ورد إخطارًا من الخدمات الميدانية، بتحسن الأحوال الجوية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

الشبورة الكثيفة على الطرق

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.