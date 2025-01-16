مسلسل رحيل المدربين في الدوري المصري عرض مستمر.. عبد الحميد بسيوني يسجل الرقم السادس.. وتقلص الأجانب إلى أربعة

الدوري المصري، وصل عدد المدربين الراحلين عن تدريب الأندية بالدوري المصري موسم 2024-2025 إلي الرقم ستة بعد إعلان عبد الحميد بسيوني رحيله من تدريب طلائع الجيش.

عبد الحميد بسيوني سادس الراحلين

وأعلن عبد الحميد بسيوني، تقديم استقالته من تدريب فريق طلائع الجيش بعد سنة وثمانية أشهر قضاها بتدريب الفريق.

وسبق بسيوني في الرحيل أحمد صالح المدرب العام منذ ما يقرب من شهر ليعد بسيوني هو المدرب السادس الذي يرحل عن فريقه بالبطولة المحلية هذا الموسم مع ختام الجولة الثامنة للدوري.

عبدالحميد بسيوني



وافتتح سيد ياسين مسلسل رحيل المدربين بعدما غادر تدريب إنبي بعد قرار إدارة النادي البترولي ليتولى مدير الكرة محمد إسماعيل قيادة الفريق البترولي بدلًا منه، ثم رحل أحمد عيد عبد الملك عن غزل المحلة ليتولى شوقي غريب تدريب الفريق، ثم رحل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك ليتم التعاقد مع كريستيان جروس، ورحل طلعت يوسف عن مودرن سبورت وتولى بدلًا منه الفرنسي فرانك دوماس، ثم رحيل بابا فاسيليو عن تدريب الاتحاد السكندري، وأخيرا رحيل عبد الحميد بسيوني من تدريب الطلائع.



وشهدت تغييرات خريطة مدربي الأندية المصرية وجهان أجنبيان جديدان عبر ناديي الزمالك ومودرن سبورت ليصل عدد المدربين الأجانب بالدوري المصري إلى 4 مدربين بعد رحيل بابا فاسيليو عن تدريب زعيم الثغر.



المدربون الأجانب في الكرة المصرية

الأهلي: السويسري مارسيل كولر

الزمالك : السويسري جروس

بيراميدز: الكرواتي يورتشيتش

مودرن سبورت: الفرنسي فرانك دوماس

الفرنسي فرانك دوماس

رحيل سيد ياسين بعد الفوز علي الاسماعيلي



كانت بداية التغييرات في الثاني من ديسمبر الماضي بفريق إنبي بإعلان النادي رحيل سيد ياسين بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67.



وتولى محمد إسماعيل مدير الكرة القيادة الفنية للفريق ومعه هاني عبد الله مدربًا عامًا، ورضا فداوي مدربًا عامًّا وإبراهيم محمد مديرًا للكرة وتامر السيد مديرًا إداريًّا للفريق.

سيد ياسين

رحيل أحمد عيد عن غزل المحلة وتولي شوقي غريب



وثاني التغييرات هي تقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل في بيان رسميا عن قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًّا لزعيم الفلاحين.

شوقي غريب



وتولى شوقي غريب القيادة الفنية للفريق في السابع من ديسمبر الماضي ليحقق حلمًا تأخر 30 سنة مع غزل المحلة وهو الفريق الذي تألق فيه لاعبًا.

ويتكون الجهاز المعاون لـ شوقي غريب من:

عبد العظيم الشورى: المدرب العام.

توفيق صقر: المدرب المساعد.

أسامة عبد الكريم: مدرب حراس المرمى.

عمر سعد: مدير شؤون اللاعبين.

كمال عبد الواحد: مدرب الأحمال.

صابر عيد: المتحدث الرسمي للفريق

رحيل جوميز عن الزمالك وتولي جروس



وجاء ثالث التغييرات برحيل المدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز في 11 من ديسمبر الماضي لتولي القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في 12 من ديسمبر الماضي التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

جوميز

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.

رحيل طلعت يوسف عن مودرن سبورت



وكان طلعت يوسف رحل عن نادي مودرن سبورت ليسجل الرحيل رقم 4 بالدوري هذا الموسم ليتولي المدرب الفرنسي فرانك دوماس، مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

فاسيليو خامس الراحلين بالكرة المصرية

وأعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتولي طلعت يوسف تدريب زعيم الثغر خلفا له بعد الخسارة أمام تيم إف سي في كأس مصر.

فاسيليو ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد



ويعد القبرصي بابا فاسيليو هو المدرب الخامس الذي تتم إقالته من منصبه خلال الموسم الحالي بالكرة المصرية،ببطولة الدوري المصري بعد رحيل مدربي الزمالك ومودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي.

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