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رياضة

بعد استقالته، كشف حساب عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش خلال 20 شهرا

عبد الحميد بسيوني،
عبد الحميد بسيوني، فيتو

أعلن عبد الحميد بسيوني، تقديم استقالته من تدريب فريق طلائع الجيش اليوم الاربعاء بعد سنة وثمانية أشهر قضاها بتدريب الفريق.

وسبق بسيوني في الرحيل احمد صالح المدرب العام منذ ما يقرب من شهر.

تولي بسيوني قيادة طلائع الجيش

وأعلن نادى طلائع الجيش في الـ31 من مايو  موسم 2023 تعاقده مع عبد الحميد بسيونى المدير الفني السابق للأخضر الليبي ليتولي مهمة تدريب فريق الكرة خلفا لعماد النحاس معه أحمد صالح مدربا عاما وياسر على مدرب مساعد  ولواء ايمن سعيد المصري المشرف العام  ولواء عبد الجليل أمام مدير الكرة.



كشف حساب عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش

وقاد بسيوني طلائع الجيش في 59 مباراة منذ 31 مايو سنة 2023، فاز في 22 مباراة (15 دوري و4 كاس الرابطة و3 كاس مصر)، وهزم في 20 مباراة (17 دوري ومرة في كاس الرابطة و2 كاس مصر)، وتعادل في 17 مباراة (2 كاس الرابطة و15 دوري).

 

ترتيب طلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق طلائع الجيش الترتيب الـ13 بجدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعهم من خوض 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وهزم في 4 مباريات.

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